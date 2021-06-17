МВД Финляндии: трудовая миграция с понедельника разрешена всеми видами транспорта

К тому же въезжать из стран ЕС и Шенгенской зоны в Финляндию могут туристы, у которых завершен курс вакцинации или те, кто переболел Covid-19 менее, чем полгода назад.

Министр внутренних дел Финляндии Мариа Охисало выразила удовлетворение принятым финскими властями решением.

"Хорошие новости! Мы открыли сегодня рабочие поездки, что облегчит ситуацию особенно для жителей Швеции и Эстонии. К тому же в дальнейшем вакцинированные смогут приезжать в страну в обычном порядке, что просто великолепно с точки зрения туристического сектора", — написала Охисало в Twitter.

Hyviä uutisia! Avasimme tänään työmatkaliikennettä, mikä helpottaa erityisesti Ruotsin ja Viron työmatkalaisten tilannetta. Lisäksi rokotetut voivat jatkossa tulla maahan normaalisti Schengen-alueelta, mikä on erityisesti matkailualan kannalta hieno juttu! https://t.co/qE8EC5vcyx — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) June 17, 2021

Пограничный контроль между Финляндией и странами Шенгена будет действовать до 11 июля.