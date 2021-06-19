Аас о дорожных сборах: если люди откажутся от дизеля и бензина, нужно будет менять налогообложение

Аас отметил, что переход к более экологичному транспортному сектору напрямую связан с налоговыми поступлениями. ”Конечно же, это означает появление альтернативных видов топлива, а следовательно необходимо будет изменить налоговую среду. Если потребление дизеля и бензина в литрах сократится, то очевидно, что и акциза будет поступать меньше. Образно и сильно утрированно говоря, если использование фоссильного топлива уменьшится на треть, то на треть уменьшатся и поступления акцизов”, — сказал он и добавил, что через 15 лет налогообложение дорожного движения в виде акцизов с литра топлива потеряет свой смысл и нужны будут новые решения.

Что касается налога на использование дорог, то, как отмечает Аас, для большегрузных транспортных средств он уже имеется и в самой идее нет ничего кардинально нового. При этом, по словам министра, изменения в налогообложении — это длительный процесс, поэтому вопрос будет обсуждаться еще не перед одними выборами в Рийгикогу.

Недавно правительство утвердило составленный министрам экономики Таави Аасом план развития транспорта и мобильности на период 2021-2035 ("Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035”), по которому в ближайшие годы автотранспорт должен стать более экологичным, а его владельцы тем или иным образом вносить прямой вклад в строительство дорог.

”Основной фокус плана — это уменьшению воздействия транспортных средств и систем на окружающую среду, то есть развитие политики экологичного транспорта, которая поможет достичь климатических целей на 2030 и 2050 годы. Исходим из принципа ”пользователь платит”, — отмечается в плане.

В документе принцип ”пользователь платит” объясняется следующим образом: ”Это означает, что финансовые ресурсы, необходимые для покрытия износа инфраструктуры, поступают в том числе от пользователя инфраструктуры, за исключением пешеходов, велосипедистов и пользователей немоторизированных средств передвижения. Но также и то, что негативное воздействие транспорта на окружающую имеет свою цену, то есть более опасные с экологической точки зрения варианты будут стоить дороже, с целью побудить людей выбирать более экологичную альтернативу, в противном случае им придется покрыть расходы, связанные с негативным воздействием их выбора на общество”.