В Пирита установлены контейнеры для сбора опасных испанских слизней

Старейшина Пирита Тынис Лийнат отметил, что контейнеры установлены, чтобы оказать жителям Пирита помощь в борьбе с испанскими слизнями. ”Нам известны места наиболее широкого распространения слизней — это парк Лиллепи и район Мяхе. Поэтому мы установили в парке Лиллепи и в Мяхе мусорные контейнеры, куда можно принести собраных вредителей”, — сказал Лийнат. Контейнеры находятся в Маарьямяэ, на парковке за автобусной остановкой Урва, а также возле контейнеров для сбора упаковки на углу Облика и Лодьяпуу теэ.

”Контейнеры предназначены только для испанских слизней. Просим не бросать туда другие отходы”, — пояснил Лийнат. Он отметил, что слизней перед помещением в контейнер обязательно следует сложить в пластиковый пакет, чтобы они не уползли обратно в природу. Инструкция есть и на контейнере.

Контейнеры для сбора испанских слизней будут находиться в парке Лиллепи и в Мяхе до конца лета.