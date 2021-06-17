Исследование: в Эстонии лишь 18% наемных работников довольны своей работой

На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что во всех секторах рабочей среды, — таких как руководство, командная работа, благополучие и значимость, — существуют определенные проблемы, которые следует учитывать. Работники склонны бояться своего начальства, у них отсутствует желание идти на работу, они также страдают от кажущейся бессмысленности своего труда и непризнания заслуг. Возможно, некоторые из этих проблемных мест усугубила пандемия.

Результаты исследования должны дать пищу для размышлений как работникам, так и работодателям, поскольку обе стороны могут способствовать изменению ситуации к лучшему. Работникам следовало бы обсудить проблемы и связанные с ними вопросы со своим работодателем, а работодателям не мешало бы побудить работников высказать свое мнение, постараться понять их ожидания и внедрить необходимые изменения.

”Короче говоря, ключевым вопросом является общение. Работодатели должны прислушиваться к своим работникам и просить их высказать свое мнение, но и работники, со своей стороны, должны постараться донести свой голос до руководства. Изменения к лучшему начинаются с простого общения и желания сказать о том, что вызывает у работников чувство разочарования и чего они на самом деле ждут от работодателя”, — прокомментировала сложившуюся ситуацию директор по персоналу If Kindlustuse Baltikum Лийна Кескюла.

Хорошее место работы есть у каждого пятого работника

Исследование показывает, что 18 процентов эстонских наемных работников имеют отличную работу и хорошие условия труда. Это означает, что работодатель заботится о том, как работники чувствуют себя на работе, а работники считают выполняемую ими работу имеющей большое значение. Это также означает, что начальство относится к ним с уважением и готово их выслушать, а также, что работники хорошо работают в команде.