Исследование: в Эстонии лишь 18% наемных работников довольны своей работой
На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод, что во всех секторах рабочей среды, — таких как руководство, командная работа, благополучие и значимость, — существуют определенные проблемы, которые следует учитывать. Работники склонны бояться своего начальства, у них отсутствует желание идти на работу, они также страдают от кажущейся бессмысленности своего труда и непризнания заслуг. Возможно, некоторые из этих проблемных мест усугубила пандемия.
Результаты исследования должны дать пищу для размышлений как работникам, так и работодателям, поскольку обе стороны могут способствовать изменению ситуации к лучшему. Работникам следовало бы обсудить проблемы и связанные с ними вопросы со своим работодателем, а работодателям не мешало бы побудить работников высказать свое мнение, постараться понять их ожидания и внедрить необходимые изменения.
”Короче говоря, ключевым вопросом является общение. Работодатели должны прислушиваться к своим работникам и просить их высказать свое мнение, но и работники, со своей стороны, должны постараться донести свой голос до руководства. Изменения к лучшему начинаются с простого общения и желания сказать о том, что вызывает у работников чувство разочарования и чего они на самом деле ждут от работодателя”, — прокомментировала сложившуюся ситуацию директор по персоналу If Kindlustuse Baltikum Лийна Кескюла.
Хорошее место работы есть у каждого пятого работника
Исследование показывает, что 18 процентов эстонских наемных работников имеют отличную работу и хорошие условия труда. Это означает, что работодатель заботится о том, как работники чувствуют себя на работе, а работники считают выполняемую ими работу имеющей большое значение. Это также означает, что начальство относится к ним с уважением и готово их выслушать, а также, что работники хорошо работают в команде.
Этот показатель является наилучшим среди стран Балтии, поскольку столь же хорошее место работы и условия труда имеются только у 12% латвийских и 14% литовских рабочих. По сравнению с Эстонией показатели остальных стран Балтии свидетельствуют о еще большей степени недовольства: 50% латвийских и 51% литовских сотрудников абсолютно недовольны своей работой и условиями труда, соответственно 38% и 35% оценивают свои условия труда как посредственные.
”Во время найма сотрудников мы могли констатировать, что люди хотят, прежде всего, иметь нормальное место работы. Понятие ”нормальное” может отличаться для каждого, но, согласно нашему опросу, большинство наемных работников желает видеть в своей работе смысл, ищет хороший микроклимат, уважение начальства и дружелюбных коллег. К сожалению, мы вынуждены вновь констатировать, что в этом плане для стран Балтии по-прежнему существует большое поле для деятельности”, — сказала Кескюла.
В проведенном If Kindlustus опросе приняли участие 1500 человек из Эстонии, Латвии и Литвы. В ходе исследования более подробно рассматривались четыре основные темы: руководство, командная работа, благополучие и значимость. Вопросы касались повседневных ситуаций на работе, решений, с которыми сталкиваются сотрудники, их рабочих целей и благополучия.