17.06.2021, 14:40
ВИДЕО | Охранник не узнал самого известного футболиста мира и попросил аккредитацию(2)
Телеграм-каналы всего мира распространяют видео из подтрибунного помещения одного из стадионов Европы, где очень ответственный охранник не узнал одного из самых известных футболистов мира.
Охранник сначала пропустил, а потом всё-таки догнал футболиста, у которого неправильной стороной была повешена аккредитация. Убедившись, что Криштиану Роналду — это действительно Криштиану Роналду, бдительный страж порядка позволил ему продолжить свой путь.
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