Итоговый отчет об интеграции: общество стало более сплоченным и толерантным

Согласно отчету, процесс интеграции в эстонском обществе был последовательным, стало больше толерантности и открытости, а национальная идентичность людей разных национальностей укрепилась.

”Отчет по программе интеграции подтверждает, что в данной сфере идет стабильное развитие. Интеграция эстонского общества была последовательной и имела положительную тенденцию, в обществе стало больше терпимости и открытости, а национальная идентичность людей разных национальностей укрепляется. Также отрадно, что владение государственным языком считается важным, а разрыв на рынке труда между эстонцами и представителями других национальностей сократился”, — перечислила наиболее важные выводы министр культуры Аннели Отт. ”В новый период мы должны больше работать над установлением контактов между людьми разных национальностей, продолжать сокращать социально-экономический разрыв”, — отметила Отт.

Мероприятия программы интеграции и сплочения Эстонии "Lõimuv Eesti 2020” были адресованы в основном постоянным жителям других национальностей, новым иммигрантам, а также обществу в целом, включая эстонцев. В качестве одной из основных инициатив с точки зрения реализации программы развития в 2015 году начал работу русскоязычный телеканал Эстонского национального вещания (ERR) ETV +. Благодаря более разнообразному контенту и сотрудничеству между разными платформами русскоязычная аудитория каналов ERR выросла. В первом полугодии 2016 года началась работа по созданию концепции домов эстонского языка в Нарве и Таллинне. С 2018 года дома эстонского языка проводят бесплатные языковые курсы и мероприятия, которые позволяют использовать эстонский язык и расширить среду общения для поддержания языковых навыков. Дома эстонского языка также координировали контактную сеть, дающую возможность практиковаться в эстонском языке.