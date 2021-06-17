Итоговый отчет об интеграции: общество стало более сплоченным и толерантным(2)
Согласно отчету, процесс интеграции в эстонском обществе был последовательным, стало больше толерантности и открытости, а национальная идентичность людей разных национальностей укрепилась.
”Отчет по программе интеграции подтверждает, что в данной сфере идет стабильное развитие. Интеграция эстонского общества была последовательной и имела положительную тенденцию, в обществе стало больше терпимости и открытости, а национальная идентичность людей разных национальностей укрепляется. Также отрадно, что владение государственным языком считается важным, а разрыв на рынке труда между эстонцами и представителями других национальностей сократился”, — перечислила наиболее важные выводы министр культуры Аннели Отт. ”В новый период мы должны больше работать над установлением контактов между людьми разных национальностей, продолжать сокращать социально-экономический разрыв”, — отметила Отт.
Мероприятия программы интеграции и сплочения Эстонии "Lõimuv Eesti 2020” были адресованы в основном постоянным жителям других национальностей, новым иммигрантам, а также обществу в целом, включая эстонцев. В качестве одной из основных инициатив с точки зрения реализации программы развития в 2015 году начал работу русскоязычный телеканал Эстонского национального вещания (ERR) ETV +. Благодаря более разнообразному контенту и сотрудничеству между разными платформами русскоязычная аудитория каналов ERR выросла. В первом полугодии 2016 года началась работа по созданию концепции домов эстонского языка в Нарве и Таллинне. С 2018 года дома эстонского языка проводят бесплатные языковые курсы и мероприятия, которые позволяют использовать эстонский язык и расширить среду общения для поддержания языковых навыков. Дома эстонского языка также координировали контактную сеть, дающую возможность практиковаться в эстонском языке.
В течение семи лет мероприятия, нацеленные на реализацию программы развития, получили поддержку на общую сумму почти 81 миллион евро, из которых 15% поступили из Европейского социального фонда и средств Фонда предоставления убежища, миграции и интеграции.
Общей целью программы интеграции и сплочения Эстонии "Lõimuv Eesti 2020” является социально сплоченное общество Эстонии, в котором люди с разным языковым и культурным происхождением активно участвуют в жизни общества и разделяют демократические ценности. Программа развития является продолжением государственной программы ”Интеграция в эстонском обществе 2000–2007 гг.” и отраслевого плана развития ”Программа интеграции Эстонии 2008–2013 гг.”. Заключительный отчет по программе развития и плану реализации был подготовлен Министерством культуры на основе данных, предоставленных Министерством образования и науки, Министерством юстиции, Министерством финансов, Министерством внутренних дел, Министерством социального обеспечения, Департаментом образования и работы с молодежью, Фондом интеграции и Эстонского национального вещания. Также была завершена работа по составления новой программы развития ”Сплоченная Эстония 2021-2030”, которая является руководством для развития в области интеграции на ближайшие годы.
С итоговым отчетом по программе интеграции и сплочения Эстонии "Lõimuv Eesti 2020” и приложенными к нему документами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.