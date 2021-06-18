Популярный ресторан отказался от использования услуг Wolt и Bolt. Почему?

С Bolt у F-hoone сотрудничество длилось недолго и закончилось еще до того, как в этом году был введен локдаун. "Решения, которые они предлагают, подходят одним ресторанам, а другим — нет. Просто нам подошел Wolt", — рассказывает управляющая F-hoone Маарья Грюнер.