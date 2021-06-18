18.06.2021, 09:30
Популярный ресторан отказался от использования услуг Wolt и Bolt. Почему?(16)
С Bolt у F-hoone сотрудничество длилось недолго и закончилось еще до того, как в этом году был введен локдаун. "Решения, которые они предлагают, подходят одним ресторанам, а другим — нет. Просто нам подошел Wolt", — рассказывает управляющая F-hoone Маарья Грюнер.
Сейчас у ресторана нет проблем с заполняемостью. И на сегодняшний день F-hoone отказался и от сотрудничества с Wolt. Причина простая: ресторану намного прибыльней обслуживать клиентов, которые едят на месте, чем в первую очередь принимать заказы через приложение.
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