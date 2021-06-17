Футзал Южной Европы: очень горячие новости
Лиссабонский «Спортинг» в 16-й раз стал чемпионом страны, в четвертом матче финальной серии плей-офф переиграв «Бенфику» со счетом 6:2. Вся серия прошла с ощутимым преимуществом «бело-зеленых», которые в четырех матчах уступили лишь однажды (3:1, 5:7 ДВ, 2:1, 6:2). Самым зрелищным и упорным получился матч, в котором «Бенфика» добыла единственную победу – «орлы» проигрывали по ходу встречи 1:3, но сумели переломить ход игры и в овертайме вырвали победу. Необходимо отметить, что в число лучших игроков серии плей-офф вошли три легионера из «Бенфики: россиянин Иван Чишкала, бразилец Робиньо (так же выступающий за сборную России) и иранец Тайиби.
Только что ставший чемпионом Франции, один из самых колоритных участников Лиги чемпионов «АКСЕС Аньер-Вильнев» перемещен в Дивизион 2 национального чемпионата. Такие санкции были применены к парижанам из-за огромных долгов по зарплате и других административных проблем. Интересно, будут ли после этого «вильневцы» представлять Францию в Лиге чемпионов?! Также ведется разбирательство по отношению к трем другим клубам Дивизиона 1: "Спортинг" (Париж), "Париж АКАСА", "Тулуза"... «Аньер» отреагировал на свое понижение в классе сообщением о подаче апелляции в высшие органы французского футбола/футзала. Следим за развитием событий!
В итальянском чемпионате, наконец, определились с местом и сроками проведения «Финала Четырех», в котором определится новый чемпион страны. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса были приостановлены четвертьфиналы. Решающий турнир квартета лучших команд пройдет с 17 по 21 июня в Пезаро.
Клуб испанской Примеры «Эль Посо» (Мурсия) объявил о расставании с тремя игроками – команду покидают бразилец Фелипе Парадински (18 голов в минувшем сезоне), парагваец Хуан Гомес «Чоло» Салас (4 гола) и бразильский голкипер Карлос Эспиндола. По слухам, Парадински продолжит карьеру в российской «Ухте», а Эспиндола продолжит карьеру в Италии. Ранее клуб объявил о расставании с многолетним капитаном команды Мигелином и продлил контракт с голкипером сборной Испании Хуанхо.
Испанская пресса пишет о том, что Эскердинья остается в «Барсе» еще как минимум на сезон. Говорят, что оставить бразильца, у которого было несколько предложений из других испанских клубов, а также из Бразилии и России, попросил лично новый главный (пока, правда, официально не представленный в качестве такового) тренер каталонцев Хесус Веласко. Кроме того, в испанской прессе активно муссируется информация, что Карлос Ортис перейдет в «Барсу». При этом сине-гранатовые, терпящие системные изменения и урезание финансов, не собираются поднимать в основную команду аргентинца Санти Руфино.
Напомним, что Ортис на протяжении многих лет был капитаном одного из главных соперников «Барсы» в чемпионате Испании – торрехонского «Мовистар Интер», а последний сезон провел во Франции в «Аньер Вильнев», где завоевал национальное «золото» и был признан лучшим игроком чемпионата.
Если каталонцев возглавит титулованный Хесус Веласко, то велика вероятность как подписания Ортиса, так и сохранения Эскердиньи – с ним Веласко пересекался в «Каха Сеговии».