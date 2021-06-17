Футзал Южной Европы: очень горячие новости

Лиссабонский «Спортинг» в 16-й раз стал чемпионом страны, в четвертом матче финальной серии плей-офф переиграв «Бенфику» со счетом 6:2. Вся серия прошла с ощутимым преимуществом «бело-зеленых», которые в четырех матчах уступили лишь однажды (3:1, 5:7 ДВ, 2:1, 6:2). Самым зрелищным и упорным получился матч, в котором «Бенфика» добыла единственную победу – «орлы» проигрывали по ходу встречи 1:3, но сумели переломить ход игры и в овертайме вырвали победу. Необходимо отметить, что в число лучших игроков серии плей-офф вошли три легионера из «Бенфики: россиянин Иван Чишкала, бразилец Робиньо (так же выступающий за сборную России) и иранец Тайиби.

Только что ставший чемпионом Франции, один из самых колоритных участников Лиги чемпионов «АКСЕС Аньер-Вильнев» перемещен в Дивизион 2 национального чемпионата. Такие санкции были применены к парижанам из-за огромных долгов по зарплате и других административных проблем. Интересно, будут ли после этого «вильневцы» представлять Францию в Лиге чемпионов?! Также ведется разбирательство по отношению к трем другим клубам Дивизиона 1: "Спортинг" (Париж), "Париж АКАСА", "Тулуза"... «Аньер» отреагировал на свое понижение в классе сообщением о подаче апелляции в высшие органы французского футбола/футзала. Следим за развитием событий!

В итальянском чемпионате, наконец, определились с местом и сроками проведения «Финала Четырех», в котором определится новый чемпион страны. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса были приостановлены четвертьфиналы. Решающий турнир квартета лучших команд пройдет с 17 по 21 июня в Пезаро.