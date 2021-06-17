ВИДЕО | Индийский штамм вызывает беспокойство. Правительство рассказало о своих новых решениях

Каллас отметила в начале пресс-конференции, что уровень опасности сейчас средний и мы движемся с зеленому уровню. Для этого количество заболевших за день должно быть меньше 40.

Далее она представила перечень послаблений, которые утвердило правительство. О смягчении ограничений можно прочитать ЗДЕСЬ.

Премьер-министр отметила, что вызывает беспокойство распространение индийского штамма, то есть дельта-штамма, который заразнее британского. При этом, по словам Каллас, вакцинация против новых штаммов работает хорошо.

Вопрос вакцинации на кабинетном заседании также обсуждался. С сегодняшнего дня на вакцинацию можно записать подростков в возрасте от 12 лет и старше. Излишки доз вакцины AstraZeneca было решено пожертвовать странам, в которых нет вакцины или ее недостаточно. ”Это и в интересах Эстонии. Чем больше людей в мире вакцинировано, тем меньше будет заболеваемость”, — отметила Каллас.

Лийна Керсна сказала, что во время государственных экзаменов не образовалось ни одного очага, что радует. Она отметила, что на расширенном экзамене по математике отсутствовало 12% зарегистрировавшихся, на узком — 41%. На экзамене по эстонскому языку как иностранному отсутствовало 37% зарегистрировавшихся, на экзамене по эстонскому языку как родному отсутствовало 9%. С точки зрения безопасности следующего учебного года важна вакцинация учителей. Необходимо приложить все усилия, чтобы такого учебного года, как прошлый, у детей больше не было никогда.

Министр культуры Аннели Отт в свою очередь представила итоговый отчет по программе интеграции и сплочения Эстонии "Lõimuv Eesti 2020”. Согласно отчету, процесс интеграции в эстонском обществе был последовательным, стало больше толерантности и открытости, а национальная идентичность людей разных национальностей укрепилась. Более подробно можно прочитать ЗДЕСЬ.

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