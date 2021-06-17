ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | Индийский штамм вызывает беспокойство. Правительство рассказывает о своих новых решениях

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Каллас отметила в начале пресс-конференции, что уровень опасности сейчас средний и мы движемся с зеленому уровню. Для этого и количество заболевших за день должно быть меньше 40.

Далее она представила перечень послаблений, о которых договорилось правительство. О смягчении ограничений можно прочитать ЗДЕСЬ.

Премьер-министр отметила, что вызывает беспокойство распространение индийского штамма, то есть дельта-штамма, который заразнее британского. При этом, по словам Каллас, вакцинация против новых штаммов работает хорошо.

На кабинетном заседании обсуждалась вакцинация. С сегодняшнего дня записать на вакцинацию можно записать подростков с 12 лет. Излишки доз вакцины AstraZeneca было решено пожертвовать странам, в которых нет вакцины или ее недостаточно. ”Это и в интересе Эстонии. Чем больше людей в мире вакцинировано, тем меньше будет заболеваемость”, — отметила Каллас.

Керсна сказала, что во время государственных экзаменов не образовалось ни одного очага, что радует. Она отметила, что на расширенном экзамене по математике отсутствовало 12% зарегистрировавшихся, на узком — 41%. На экзамене по эстонскому языку как иностранном отсутствовало 37% зарегистрировавшихся, на экзамене по эстонскому языку как родному отсутствовало 9%. С точки зрения безопасности следующего учебного года важна вакцинация учителей. Необходимо приложить все усилия, чтобы такого учебного года, как прошлый, у детей больше не было никогда.