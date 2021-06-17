Экономика
17.06.2021, 15:52

СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Где самая дешевая продуктовая корзина? Цены почти одинаковые во всех магазинах, кроме одного

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Erinevus kõige soodsama ja kallima ostukorvi vahel on 12 eurot
Erinevus kõige soodsama ja kallima ostukorvi vahel on 12 eurot
Foto: Karin Kaljuläte
В июне все магазины, кроме одного, рьяно боролись за титул самой дешевой продуктовой корзины. Смотрите, где сейчас самые дорогие продукты.

Разница между продуктовыми корзинами в Maxima, Prisma, Rimi, Coop и Grossi была совсем небольшой. Значительно понизились цены на овощи, например, на эстонские огурцы, паприку и помидоры.

Скорее всего, вскоре цену продуктовой корзины изменит приход Lidl на эстонский рынок. Как известно, стратегия этой торговой сети при приходе на новый рынок — значительно понизить цены, но спустя время снова их поднять.

Тем не менее сейчас разница между самой дешевой и дорогой продуктовой корзиной составляет 12 евро. Selver единственный магазин, где цена продуктовой корзины значительно выше, чем у конкурентов.

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