СРАВНЕНИЕ ЦЕН | Где самая дешевая продуктовая корзина? Цены почти одинаковые во всех магазинах, кроме одного

Разница между продуктовыми корзинами в Maxima, Prisma, Rimi, Coop и Grossi была совсем небольшой. Значительно понизились цены на овощи, например, на эстонские огурцы, паприку и помидоры.

Скорее всего, вскоре цену продуктовой корзины изменит приход Lidl на эстонский рынок. Как известно, стратегия этой торговой сети при приходе на новый рынок — значительно понизить цены, но спустя время снова их поднять.

Тем не менее сейчас разница между самой дешевой и дорогой продуктовой корзиной составляет 12 евро. Selver единственный магазин, где цена продуктовой корзины значительно выше, чем у конкурентов.