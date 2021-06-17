В Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Для кого и как это будет работать?

Об обязательной вакцинации для всех россиян речи не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

Для компаний штрафы составят от 50 тысяч до миллиона рублей, индивидуальных предпринимателей будут штрафовать на 50 тысяч, юридические лица — на 300 тысяч. Штрафы в размере миллиона рублей предусмотрены за повторные нарушения. Проверки работодателей в Москве начнутся с 15 июля.

По подсчетам мэрии, обязательная вакцинация коснется около 2 млн человек. "Работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5 — 4 миллиона. Вакцинации подлежат 60%, то есть чуть более 2 млн человек, и часть из них уже наверняка вакцинированы", — заявила Ракова.

Решение об обязательной вакцинации принято из-за роста заражений в Москве, заявила вице-мэр города Анастасия Ракова. По ее словам, при сохранении такого темпа заболеваемости уже через две-три недели в больницах не останется свободных мест.

Вакцинироваться должны не менее 60% сотрудников организаций, работающих в перечисленных сферах. На тех, у кого есть противопоказания к прививке от коронавируса, обязательная вакцинация не распространится. Прививку можно будет сделать одной из четырех зарегистрированных вакцин.

Также обязательная вакцинации коснется работников общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, культурных и развлекательных мероприятий, театров, кинотеатров и концертных залов. Служащие органов власти Москвы и подведомственных им организаций также должны будут сделать обязательную прививку.

Согласно документу, сделать прививку в обязательном порядке должны будут те, кто работает в сфере торговли, общественного питания, в клиентских подразделениях банков и почты, в салонах красоты, массажных салонах, банах и саунах, в фитнес-клубах, бассейнах и других физкультурно-оздоровительных комплексах, а также в многофункциональных центрах предоставления госуслуг.

"По-прежнему никакой обязательной вакцинации нет, по-прежнему речи об этом не идет", — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли после Москвы и Подмосковья распространить массовую вакцинацию на всю страну.

О том, что вакцинация должна быть добровольной, ранее говорил и сам президент Владимир Путин.

По словам Раковой, обязательная вакцинация в Москве не ограничивает права граждан. "Каждый по-прежнему сам принимает решение о том, делать прививку или нет. Но такой работник должен понимать, что их права не должны идти вразрез с правами других граждан — его клиентов — и тем более подвергать риску их здоровье и жизни", — сказала она.

Как это будет работать?

Согласно указу главного санитарного врача Москвы, прививку первым компонентом вакцины работникам перечисленных сфер необходимо будет сделать до 15 июля, вторым — до 15 августа.

Как сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, до 1 июля будет создана необходимая информационная ситема, которая позволит контроливать процесс вакцинации и достижение необходимых показателей.

У государства есть возможность устанавливать для отдельных категорий сотрудников отдельных отраслей экономики специальные требования (например, проверка зрения у пилотов или требования к работникам сферы питания), объяснил Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин.

"Здесь речь идет все-таки не просто о рутинной проверке здоровья, а о некоем медицинском вмешательстве. Достаточно ли для этого нормативного акта санитарного врача — это не законодательные власти — у меня пока нет однозначного ответа", — сказал он.

Он также обратил внимание на то, как в указе главного санитарного врача сформулировано требование к вакцинации.