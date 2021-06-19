Мэр Пайде: новый участок Тартуского шоссе перевернул жизнь в городе

”В 2022 году четырёхполосное шоссе из Таллинна будет проходить уже прямо через Пайде, мы здесь ждали его не одно десятилетие, словно прибытия Белого корабля”, — полушутя-полусерьёзно сказал Вярк и добавил, что строящийся отрезок магистрали сократит расстояние между Таллинном и Пайде на 5,3 километра, и время в пути на десять минут.

По словам Прийта Вярка, строительство участка шоссе Козе-Выыбу, завершившееся прошлым летом, полностью изменило жизнь в городе, что подтверждается несколькими крупными инвестициями, которые будут сделаны в обычно тихом Пайде. Одним из важных условий этих инвестиций является завершение строительства четырёхполосного шоссе.

”E-piim инвестирует около 100 миллионов в строительство нового завода и создаст до 150 новых рабочих мест. Nordic Milk также планирует построить новый молочный завод, на котором будет до 100 новых рабочих мест. Это будут самыми большие и важные промышленные стройки в Пайде за десятилетие.

”В связи с появлением нового участка дороги значительно вырос интерес к Пайде также у небольших производственных и торговых предприятий. Новые дороги приближают к нам Таллинн с его портами и аэропортом — до Юлемисте теперь всего 50 минут езды от центра Пайде. Новые полосы разгона в направлении Южной Эстонии также сделали логистику значительно более удобной и безопасной”, — сказал мэр Пайде.

”Обязательно надо отметить и то, что изменилась жилая среда в целом. Удобное сообщение с Таллинном вдыхает в наш город жизнь и побуждает людей возвращаться. До сих пор, к сожалению, в Пайде, как и в других местах, наблюдается тенденция к тому, что молодые люди после учёбы в Таллинне или Тарту не возвращаются в родные места. Однако теперь, когда сюда ведут хорошие скоростные дороги, можно совмещать работу в большом городе и жизнь в Пайде. О растущей популярности Пайде как места проживания свидетельствует и резкий рост цен на недвижимость в последние годы”, — добавил Вярк.