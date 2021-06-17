Перед Ивановым днем все магазины Prisma будут работать 24/7

В обычное время круглосуточно работают шесть магазинов Prisma, но в период с 18 по 24 июня открыты только магазины в торговых центрах Kristiine и Rocca Al Mare, а также в тартуском районе Аннелинна.

В магазинах, работающих круглосуточно, можно совершать предпраздничные покупки в любое удобное время. ”Еда — важная составляющая празднования Дня победы и Иванова дня. Это подтверждают и потребительские привычки наших клиентов за прошлые годы. Работа магазина на протяжении всех суток позволит совершать покупки, не задумываясь о времени или о безопасности во время посещения магазина”, — сказал региональный директор Prisma Eesti Теэму Кильпия.

Самые популярные продукты в период июньских праздников — это прежде всего мясные изделия и напитки, но год от года растет также спрос на рыбу, овощи и фрукты. ”Среди хитов — отечественные мясные и другие продукты для гриля, арбузы, огурцы и помидоры, а также различные принадлежности для гриля и угли. Если говорить о напитках, то здесь наблюдается тенденция к росту употребления безалкогольных напитков”, — добавил Кильпия.