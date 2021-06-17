”Этой сборной только с такими и играть”. Не все из читателей RusDelfi оценили победу России над Финляндией

Удивительно, но перед матчем многие из вас не верили в Россию. Или же наудачу давали неверный прогноз? Кто-то даже обвинял команду Черчесова в безразличии.



”А знаете, я бы поставил на Финляндию в этом матче. По одной простой причине: финнам есть, что доказывать и у них горят глаза. А россиянам все равно. У них нет ни веры в себя, ни духа, ни мастерства”.

”Есть мнение, что чемпионат Финляндии не слабее РПЛ!” 👀

”Если кто-то всерьез думает, что финский чемпионат сильно уступает российской премьер-лиге, то я рад за него. Блажен, кто верует. Но по сути нынешняя сборная России сильно отличается от той, что была на-ЧМ 2018, в худшую сторону. Короче, ничья — это мечта для России”.

”В России нет ни игроков, ни тренеров. Как максимум для России будет ничья. И это при условии, что России очччень повезет”.

Кто-то был еще смелее.



”Финны выиграют 3:1. Они, даже обожравшись своим пивом, выиграют”.

***



Сборная России пропустила быстрый гол — Йоэл Похьянпало замкнул пас с фланга, и для хозяев это был очень страшный момент. Некоторые из вас тоже успели испугаться и расстроиться.

”Наихудшая сборная за все чемпионаты Европы!”

”Не достает душевным русским парням хладнокровности, той, что имеется у горячих финских парнишек. После пропущенного гола нет времени на огорчение, надо вспыхнуть и с остервенением бороться за победу”.

Мы так и не узнаем, прислушалась ли команда к этому призыву, ведь меньше чем через минуту судьи отменили гол из-за вне игры. Кто-то из вас посчитал, что несправедливо.

”Финны честно забили. По чесноку счет 1:1. Россия, давай до свидания с такой игрой”

Справедливо или нет, судите сами.

***

После финального свистка не все оценили победу — кто-то намекал на слабость соперника.



”Финны даже эстонской сборной проиграли, что за вопросы”.

”Российской сборной только с такими и играть… Не в обиду финнам”.

”Это не победа. Это мучение одиннадцати миллионеров на поле”.

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Но были и добрые комментарии.



”Выстояли. Трудно было, но победа легко не дается. Спасибо финским игрокам”.