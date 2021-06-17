Любимые жителями Эстонии виды рыб попали в список исчезающих видов

Впервые в красный список попали также любимые жителями Эстонии камбала, судак и окунь, и все настоятельнее рекомендуется употреблять в пищу рыбу, вылавливаемую экологически рациональным способом.

”В ситуации, когда мировые запасы рыбы очень быстро сокращаются, браконьерство и чрезмерный вылов рыбы являются очень серьезными темами, на которые нужно обращать больше внимания как на уровне государства, так и на уровне компаний”, — объяснил составитель руководства по рыбным и морским видам из Эстонского фонда природы Йонас Плаан. ”По итогу ситуация с рыбами во внутренних водоемах лучше, чем с рыбами в Балтийском море, и ситуациями с рыбами в Балтийском море лучше, чем с рыбами морей мира”, добавил он. ”Как и с морской камбалой, ситуация с камбалой Балтийского моря, которая хорошо знакома жителям Эстонии, также ухудшается. Но обязательно стоит избегать ловли и потребления в пищу угря и трески, которые находятся под угрозой исчезновения, это как охота на последнего носорога”, рекомендует Плаан.

Он подчеркивает, что нужно избегать употребления в пищу всех видов рыб и морепродуктов, которых ловят с помощью донных тралов или методом земснаряда. При таком способе ловли, рыбу собирают в одно место и тащат по морскому дну, нанося тем самым вред морской среде обитания и природе моря. Также Плаан советует избегать употребления в пищу экзотических видов рыб. Разумнее и полезнее для здоровья есть рыбу, которая обитает вблизи места жительства, и перед покупкой всегда следует убедиться, что рыба выращивалась и была выловлена экологически рациональным способом.