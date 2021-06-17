Любимые жителями Эстонии виды рыб попали в список исчезающих видов(9)
Впервые в красный список попали также любимые жителями Эстонии камбала, судак и окунь, и все настоятельнее рекомендуется употреблять в пищу рыбу, вылавливаемую экологически рациональным способом.
”В ситуации, когда мировые запасы рыбы очень быстро сокращаются, браконьерство и чрезмерный вылов рыбы являются очень серьезными темами, на которые нужно обращать больше внимания как на уровне государства, так и на уровне компаний”, — объяснил составитель руководства по рыбным и морским видам из Эстонского фонда природы Йонас Плаан. ”По итогу ситуация с рыбами во внутренних водоемах лучше, чем с рыбами в Балтийском море, и ситуациями с рыбами в Балтийском море лучше, чем с рыбами морей мира”, добавил он. ”Как и с морской камбалой, ситуация с камбалой Балтийского моря, которая хорошо знакома жителям Эстонии, также ухудшается. Но обязательно стоит избегать ловли и потребления в пищу угря и трески, которые находятся под угрозой исчезновения, это как охота на последнего носорога”, рекомендует Плаан.
Он подчеркивает, что нужно избегать употребления в пищу всех видов рыб и морепродуктов, которых ловят с помощью донных тралов или методом земснаряда. При таком способе ловли, рыбу собирают в одно место и тащат по морскому дну, нанося тем самым вред морской среде обитания и природе моря. Также Плаан советует избегать употребления в пищу экзотических видов рыб. Разумнее и полезнее для здоровья есть рыбу, которая обитает вблизи места жительства, и перед покупкой всегда следует убедиться, что рыба выращивалась и была выловлена экологически рациональным способом.
Как единственная сеть розничной торговли, которая отказалась от продажи видов рыб, находящихся под угрозой, уже год назад сеть Rimi увеличила свой ассортимент сертифицированной рыбной продукции, чтобы помочь клиентам делать выбор в пользу экологичности. Благодаря этому решению численность сертифицированных морепродуктов значительно выросла. В Эстонии рост составил более чем 45%, в Латвии 35% и в Литве более чем 70%. Изменение отражается и в предпочтениях потребителя — численность клиентов Rimi в Балтии, предпочитающих сертифицированные морепродукты, по сравнению с прошлым годом выросла вдвое. Больше покупают сертифицированную рыбу в Латвии, где рост составил более 70%, в Литве рост был несколько больше 50%, в Эстонии около 17%.
”Наш опыт за год показывает, что экологические и сертифицированные морепродукты покупают больше, однако Эстонии еще предстоит пройти долгий путь с точки зрения более экологичных потребительских привычек. Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы в мировых морях сохранилось богатое разнообразие рыбы, и скоро доля сертифицированных морепродуктов в нашем ассортименте станет еще больше. Кроме того, на данный момент мы добились того, что все несертифицированные морепродукты в ассортименте Rimi также являются экологически безопасными”, сказала руководитель по ответственному предпринимательству Rimi Eesti Катрин Батс.
Сертифицированные морепродукты — это рыба или другие морепродукты, выловленные и выращенные таким способом, который как можно меньше вреда причиняет людям и окружающей среде. Наиболее распространенные в мире сертификаты, которые также использует Rimi, являются on MSC (Marine Stewardship Council) и ASC (Aquaculture Stewardship Council). С помощью сертификатов ловля рыбы стала более экологически чистой в отношении окружающей среды, вытолкнув тем самым с прилавков рыбу, которая была выловлена вредным для окружающей среды способом.
В число рыб, находящихся под угрозой, входят также несколько известных в Эстонии и любимые жителями виды рыб — например, под критической угрозой находятся угорь и треска, а также судак, обитающий в Балтийском море. С каждым годом ситуация ухудшается также в отношении камбалы и окуня.
Лучше ситуация в отношении кильки, салаки, плотвы и ветряной щуки.
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