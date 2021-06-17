17.06.2021, 11:01
ФОТО | Спасатели устроили протест перед домом Стенбока и требуют справедливых зарплат(7)
Foto: Rauno Volmar
Профсоюз спасателей устроил пикет перед домом Стенбока. Как они считают, правительство не выполнило свое обещание о справедливой оплате работы спасателей.
Также спасатели протестуют против плана сокращения расходов на внутреннюю безопасность, который может привести к ликвидации многих спасательных бригад, оставив без работы как спасателей, так и полицейских.
Как сообщает профсоюз, в 2018 году спасателям обещали к 2023 году поднять зарплату до уровня, равного среднему по Эстонии. Тем временем с 2018 по 2021 год разница зарплаты спасателей и средней зарплаты по стране выросла с 357 евро до 405 евро.