17.06.2021, 10:24
ОФИЦИАЛЬНО | Первые эстонские миллиардеры: Wise выходит на лондонскую биржу
Foto: Rauno Volmar
Сегодня утром эстонская компания Wise (hfytt TransferWise) официально сообщила, что намерена выйти на Лондонскую фондовую биржу.
Пока неизвестно, по какой цене планируется выход, но позавчера издание Sky News написало, что это больше чем 5 млрд евро, о которых говорилось раньше. По данным источников издания, речь может идти о более 10 млрд евро.
В отличие от многих других инфотехнологических компаний Wise выводит на биржу уже существующие паи.
Издание Ärileht писало в апреле, что если Wise выйдет на биржу, Эстония станет страной со своим долларовым или даже евровым миллиардером.