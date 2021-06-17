Женевское потепление? Итоги саммита Путина и Байдена

Чуть более трех часов понадобилось, чтобы казавшиеся каменными лица глав государств на протокольной сьемке начала саммита сменились улыбками и шутками на итоговых пресс-конференциях. Так, российский президент попросил дать слово американской журналистке, добавив, что "она сейчас зажжет". Президент США сказал о предположительном "нападении на Россию", но тут же оговорился, что это шутка. Женевский Байден был мало похож на главу Белого дома, который недавно называл хозяина Кремля "убийцей" и призывал западные демократии противостоять авторитарным системам.

При этом президент США говорил и об осужденном в РФ оппозиционере Алексее Навальном, чья фамилия звучала из уст самого Байдена и журналистов, но ни разу — Путина. Много времени он уделил и недавним хакерским атакам, в которых США подозревают Россию , что сама Москва отвергает.

Сам Байден, который говорил со СМИ отдельно и после президента РФ, тоже излучал позитив. Стоя в лучах заходящего над Альпами солнца, американский лидер говорил, что тон беседы был "хорошим и позитивным", что есть "реальные перспективы для улучшения отношений", и что Путин, по его убеждению, "менее всего хочет холодной войны".

"Я давно не видела его таким довольным", — заметила журналистка канадского телевидения в беседе со своей коллегой после итоговой пресс-конференции Владимира Путина. "Мы в целом говорили на одном языке", — подытожил российский президент свое общение с главой Белого дома.

Неужели снова разрядка? Да еще и в Женеве, где в 1985 году Михаил Горбачев и Рональд Рейган положили начало концу холодной войны? Перед саммитом президентов РФ и США, Владимира Путина и Джо Байдена , это казалась нереальным на фоне обострения последних лет и особенно месяцев, когда волны санкций накатывали все быстрее. Но по итогам переговоров, прошедших на вилле "Ла-Гранж" на холме у Женевского озера в среду, 16 июня, словосочетание "исторический саммит" в репортажах корреспондентов выглядит оправданным.



Известный своими опозданиями глава Кремля на этот раз прибыл на саммит вовремя, за что ему были благодарны в том числе изнывавшие от 30-градусной жары журналисты. Уже через полчаса после того, как президентский борт приземлился в аэропорту Женевы, бронированный лимузин Путина подъехал к месту проведения встречи. Спустя четверть часа приехал Байден, прибывший в Женеву за день до саммита. Они пожали руки перед камерами на крыльце виллы.

Главным итогом саммита можно назвать то, что он вообще состоялся, а также договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон после нескольких месяцев дипломатического противостояния, вызванного высказываниями Байдена о Путине и новыми санкциями. Кроме того стороны договорились создать профильные группы по вопросам стратегической стабильности, то есть контроля над вооружениями, и кибератак. Очевидно, именно с этой целью участие в переговорах в расширенном составе принял глава российского Генштаба Валерий Герасимов.

Красные линии и список Байдена



Саммит не привел к резкому повороту в российско-американских отношениях. Стороны остались при своих мнениях, повторив озвученные ранее позиции. Так, Байден критиковал хакерские атаки, попытки вмешательства в выборы и давление на оппозицию в России. По словам, американского президента, он передал Владимиру Путину список из примерно 16 объектов критической инфраструктуры США, включая энерго- и водоснабжение, которые не должны подвергаться нападениям хакеров. Байден отметил, что у Вашингтона есть "широкие возможности" ответного киберудара, и что он готов их использовать. Похоже, это была одна из "красных линий", о которых Байден говорил перед саммитом.

Путин, в свою очередь, обвинял США в поддержке оппозиции в России и сравнил структуры Навального, признанные в РФ экстремистскими, со штурмом Капитолия и беспорядками на фоне насилия против афроамериканцев. "Мы не хотим, чтобы это было у нас", — сказал Путин с железными нотками в голосе.

Байден не ждет быстрых результатов

Украина, одна из самых сложных тем в отношениях России и США, такой "красной линией" не стала — во всяком случае, в публичных выступлениях президентов. Байден ограничился фразой о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и не упомянул о недавнем стягивании войск РФ к украинским границам. Оба лидера высказались за урегулирование конфликта в Донбассе на основе минских соглашений.

Договоренность о стратегическом диалоге и поиске правил игры с учетом новых технологий может стать основой для постепенного потепления в отношениях Москвы и Вашингтона. "Отсюда мы будем двигаться дальше", — сказал Байден, отметив, что для него важно снизить риск непреднамеренного конфликта. При этом глава Белого дома дал понять, что не ждет быстрых результатов. По его словам, об успехах женевской встречи можно будет судить только через несколько месяцев или даже лет.