С 3 июля в ЕС запрещается продажа одноразовых пластиковых изделий. У Эстонии с этим проблемы

Профессор Университета естественных наук Майт Крийпсалу пояснил, что целью запрета одноразовых изделий из пластика и биопластика не является заменить одно одноразовое изделие на другое. "Наша цель — вернуться к тому, чтобы тарелку можно было мыть. В старой Европе это уже давно обычное явление, и — о, чудо! — оно работает ”, — сказал эксперт.

Руководитель отдела экологического менеджмента Министерства окружающей среды Сигрид Соомлайс в свою очередь пояснила, что для принятия директивы необходимо изменить закон об отходах, закон об упаковке и закон о табаке. Подготовка поправок близится к завершению и предположительно Рийгикогу приступит к их рассмотрению во время осенней сессии.

”Директива содержит ряд инструкций и прикладных актов от Еврокомиссии, которые были выпущены с опозданием или до сих пор не выпущены. Это одно из основных препятствий для внедрения директивы к установленному сроку”, — отметила она.

Это означает, что из-за затягивания со стороны Брюсселя Эстония не сможет своевременно принять поправки к закону, поэтому одноразовую пластиковую посуду можно будет спокойно перепродавать и дальше, до принятия парламентом изменений.

В случае невыполнения директивы Европейская комиссия начинает производство о нарушении. Первым делом государству отсылается официальное письмо, в котором дается обзор претензий со стороны комиссии. У страны-участницы есть два месяца, чтобы предоставить свои объяснения.

Кроме этого, Еврокомиссия может направить требование о прекращении нарушения в течение двух месяцев. ”Если нам все-таки в течение этого срока не удастся внедрить директиву, комиссия обратится в суд для установления нарушения”, — пояснила Соомлайс. Суд в свою очередь может наложить на страну штраф.