Департамент здоровья: за сутки прибавилось 40 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. Из новых случаев в Харьюмаа девять в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Тартумаа — шесть, в Рапламаа — четыре, на Пярнумаа — три, в Вырумаа — два и в Ярвамаа, Пылвамаа, на Сааремаа и в Валгамаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. У двоих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 59,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,5%.

По состоянию на утро 17 июня в больницах находится 52 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается четыре пациента, из которых на управляемом дыхании два человека. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего пять.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 33 человека (63,5%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 81-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 267 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 13 250 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 533 451 человеку, курс вакцинации завершен у 368 163 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 49,2%.

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