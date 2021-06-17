Новости Эстонии
17.06.2021, 10:32

Департамент здоровья: за сутки прибавилось 40 случаев заражения коронавирусом, умер один человек

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Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.
Koroonaproove on võetud palju rohkem kui senine statistika näitab. Et kordusteste pole arvestatud, ei ole pilt olukorrast olnud tõene.
Foto: Andres Putting
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 217 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 40, или 0,9% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. Из новых случаев в Харьюмаа девять в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось семь, в Тартумаа — шесть, в Рапламаа — четыре, на Пярнумаа — три, в Вырумаа — два и в Ярвамаа, Пылвамаа, на Сааремаа и в Валгамаа — по одному новому случаю заражения. В других уездах новых случаев заражения не прибавилось. У двоих получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 59,1 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 1,5%.

По состоянию на утро 17 июня в больницах находится 52 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается четыре пациента, из которых на управляемом дыхании два человека. Новых историй болезни COVID-19 открыли всего пять.

В стационарном лечении нуждались 6,9% от общего количества больных. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 66 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 33 человека (63,5%).

За сутки умер один зараженный коронавирусом — 81-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 1 267 зараженных коронавирусом.

За сутки ввели 13 250 доз вакцины, прививки сделаны в общей сложности 533 451 человеку, курс вакцинации завершен у 368 163 человек. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 49,2%.

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