На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: пострадали двое

Авария произошла в 15:48 на 90,4 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа. По имеющимся данным, легковой автомобиль Mercedes-Benz A180 CDI, которым управлял 68-летний мужчина, отклонился на встречную полосу и вылетел в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.