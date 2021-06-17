17.06.2021, 08:12
На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: пострадали двое
Foto: Andres Putting
Вчера на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, в которой пострадали два человека.
Авария произошла в 15:48 на 90,4 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Хальяла в Ляэне-Вирумаа. По имеющимся данным, легковой автомобиль Mercedes-Benz A180 CDI, которым управлял 68-летний мужчина, отклонился на встречную полосу и вылетел в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.
Водителя и пассажира — 60-летнюю женщину — доставили в больнице.