Министр обороны наградил медалями эстонских солдат, служивших в Афганистане

По словам министра обороны Калле Лаанета, служба взвода ESTPLA-33 в Кабуле была образцовой.

”Вы действовали в составе британского военного контингента, и британские коллеги говорили о вас только слова одобрения. Это очень важно, поскольку профессиональная и целеустремленная деятельность военнослужащих Эстонии в зарубежных миссиях является своего рода знаком качества, который необходимо поддерживать”, — добавил Лаанет.

Он подчеркнул, что выполнение задач взвода пехотинцев сопряжено с трудностями и является достаточно опасным, учитывая местные условия.

По словам Лаанета, Эстония вместе с союзниками сделала очень многое для Афганистана и мировой безопасности. ”Мы сделали все, что в наших силах. Надеемся, что Афганистан не вернется в самые мрачные времена правления талибов”, — сказал он.

Двадцатилетнее присутствие НАТО и партнеров в Афганистане подходит к концу — последний взвод прибыл в Эстонию 8 июня этого года, и SNR вернется до Иванова дня.

Напоследок Лаанет поблагодарил членов семьи и близких военнослужащих, которые их поддерживали и ждали дома.

Подразделение вернулось на родину в июне прошлого года, тогда торжественную церемонию пришлось отложить из-за распространения коронавируса.

”Я надеюсь, что у вас не было ни тени сомнения, что вы и ваша тяжелая и ответственная работа в зарубежной миссии забыты. Я могу с уверенностью утверждать, что Эстония всегда помнит и очень высоко ценит вклад всех военнослужащих и добровольцев Кайтселийта в международных миротворческих операциях”, — сказал Лаанет.