В Эстонии начинается вакцинация от коронавируса подростков от 12 лет

Вакцинация проводится препаратом Pfizer/BioNTech. Бронировать время могут родители или опекуны. Иммунизация будет проводиться в тех же центрах вакцинации, в которых делают прививки взрослым, пишет RusERR .

По положению на 16 июня, в Эстонии было свыше 6400 свободных номерков на вакцинацию от COVID-19, время можно уже забронировать на следующую неделю.