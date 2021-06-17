17.06.2021, 07:26
В Эстонии начинается вакцинация от коронавируса подростков от 12 лет(24)
Jaanus Lensment
С 17 июня в Эстонии открывается бронирование на вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте 12-15 лет.
Вакцинация проводится препаратом Pfizer/BioNTech. Бронировать время могут родители или опекуны. Иммунизация будет проводиться в тех же центрах вакцинации, в которых делают прививки взрослым, пишет RusERR.
По положению на 16 июня, в Эстонии было свыше 6400 свободных номерков на вакцинацию от COVID-19, время можно уже забронировать на следующую неделю.