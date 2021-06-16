СЕГОДНЯ: Россия и Финляндия ждут результат матча Дания - Бельгия

Датчане неудачно стартовали на чемпионате Европы, проиграв стартовый матч дома Финляндии - 0:1 (0:0). На результат поединка оказал влияние эпизод с полузащитником скандинавов Кристианом Эриксеном, который в концовке первого тайма рухнул на поле и пережил клиническую смерть.

Двухчасовую паузу в матче лучше пережили финские футболисты. Их единственный удар по воротам датчан оказался победным.

Неожиданное поражение от дебютанта поставило сборную Данию в очень трудное положение. В двух оставшихся матчах ей нужно набирать очки. Задача вполне посильная, поскольку в составе скандинавской команды немало игроков, выступающих в чемпионатах Англии, Италии и Германиии.

Бельгийцы свой статус претендента на медали чемпионата Европы подтвердили уверенной победой в Петербурге над российской командой - 3:0. Бельгия является фаворитом и предстоящего поединка.

За ходом матча Дания - Бельгия будут внимательно следить футболисты сборных России и Финляндии, которые как и бельгийцы набрали 3 очка.