Евро-2020: Бельгия обыграла Данию и пробилась в 1/8 финала

Датчане неудачно стартовали на чемпионате Европы, проиграв стартовый матч дома Финляндии - 0:1 (0:0). На результат поединка наложил отпечаток эпизод с полузащитником скандинавов Кристианом Эриксеном, который в концовке первого тайма рухнул на поле и пережил клиническую смерть.

Бурное начало

Поединок с бельгийцами датчане начали активно. Уже на второй минуте Юссуф Поульсен отправил мяч в сетку. Под занавес первого тайма хозяева поля могли увеличить счет, но Мартин Дамсгард промахнулся.

Во втором тайме на поле вышел лидер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, пропускавший первый поединок чемпионата Европы с россиянами из-за травмы. Именно с его передачи Торган Азар на 55-й минуте восстановил равновесие. А на 70-й минуте сам Де Брюйне поразил ворота датчан - 2:1.

До конца матча оставалось играть еще 20 минут. Хозяева поля создали несколько опасных моментов, но сравнять счет не смогли.

Все решит последний тур

Сборная Бельгия выиграла второй матч и единолично возглавила турнирную таблицу В-группы - 6 очков. Бельгийцы гарантировали себе пропуск в 1/8 финала чемпионата Европы. Следом за Бельгией расположились Россия (3), Финляндия (3) и Дания (0).

В заключительном туре группового этапа чемпионата Европы Дания сыграет 21 июня с Россией, а Бельгия проэкзаменует Финляндию.

В 1/8 финала выйдут две лучшие команды из группы. Право сыграть в плей-офф может получить и команда, занявшая третье место в групповом турнире.