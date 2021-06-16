17.06.2021, 01:20
СЕГОДНЯ: Сумеет ли Украина одержать первую победу на Евро-2020?(2)
imago images/Vitalii Kliuiev
Программу очередного дня чемпионата Европы по футболу открывает поединок команд С-группы в Бухаресте, где сборная Украины сразится с дебютантом европейского первенства Северной Македонией (начало в 16:00).
Обе команды с поражений стартовали на чемпионате Европы. Украина в упорной борьбе уступила в Амстердаме Нидерландам - 2:3, а македонцы проиграли в румынской столице Австрии - 1:3.
Ранее Украина и Северная Македония дважды встречались между собой в официальных матчах. Оба поединка в рамках отборочного турнира к Евро-2016 завершились победой украинской команды - 1:0 (дома) и 2:0 (в гостях).
Сборная Украины последний раз на чемпионатах Европы побеждала в 2012 году. Ее серия поражений насчитывает 6 матчей подряд. Сумеют ли подопечные Андрея Шевченко порадовать своих болельщиков в Бухаресте?
Программу дня завершит поединок в Амстердаме лидеров С-группы Нидерланды - Австрия (22:00).