В столичном Хааберсти в четверг пройдут бесплатные правовые консультации

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олега Сильянова, весной правовую аптеку пришлось перенести из-за действующих ограничений, теперь же у всех желающих все же появилась возможность получить бесплатную правовую консультацию.

”Предварительная регистрация не требуется. Обслуживание в порядке живой очереди”, — сказал Сильянов и добавил, что приглашаются все, кому требуется юридическая помощь. Консультирование клиентов пройдет на русском и на эстонском языках.

Консультации по вопросам семейного права, алиментные обязательства, права наследования, нотариальные действия, споры вытекающие из трудовых отношений, проблематика квартирных товариществ, обращение в суд, требования к исковым заявлениям, споры по защите прав потребителя, переписка с государственными и муниципальными органами и требования к оформлению документов, договорное право.

Консультанты:

Сергей Чуркин, адвокат — обращение в суд, обязательственное право;

Кай Амос, адвокат — обрашения в суд, обязательственное право;

Урмас Марди, юрист по спорам и требованиям в квартирных товариществах;

Криста Пааль — юрист — семейное право;

Кюлли Кальдвее, юрист — споры с государственными и муниципальными органами;

Вамбола Олли, юрист — споры с квартирными товариществами, договорное право, имущественные споры;

Виталий Деникин, юрист — семейное право, имущественные споры;

Ли Мююрсоо, банкротный управляющий — бaнкротство частных лиц и FIE банкрот;

Хели Пыдер, юрист — потребительские споры;

Карл Эрик Яэтмаа, нотариус-кандидат — нотариальные сделки и права наследования;

Хелина Иттер, юрист — трудовые отношения, защита прав потребителей;

Ольга Ваарманн — администратор проекта.

Правовую аптеку организует город Таллинн в сотрудничестве с Союзом Юристов Эстонии.

Дополнительная информация об организации приёма в ПРАВОВОЙ АПТЕКЕ на веб-сайте Союза Юристов Эстонии www.juristideliit.ee или по телефонам 6313 002, 631 4466.