16.06.2021, 21:40
Открытие в Тарту конгресса финно-угорских народов омрачила ситуация с представителями России(21)
Яак Прозес
В Эстонском национальном музее в Тарту начался 8-й Всемирный конгресс финно-угорских народов. Открытие конгресса омрачило отсутствие представителей России (ведь большая родственных народов проживает территории РФ) и задержание в Ивангороде двух ингерманландцев, передает rus.err.
За два месяца до конгресса Ассоциация финно-угорских народов России выпустила заявление, в котором официально отказалась от участия, объяснив своё решение тем, что конгресс пытается вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации и ее граждан.
В итоге, пять крупных народов финно-угорского мира, а именно удмурты, марийцы, мордовцы, пермяки и ханты, проживающие в России, сегодня в конгрессе не участвуют.
"Два ингерманландца сегодня задержаны в пограничном пункте Ивангорода. Были проведены допросы, после чего их отправили назад. Очевидно, что это не случайность. Россия действительно ограничивает свободу передвижения людей", — сообщил советник конгресса Яак Прозес.