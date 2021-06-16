Открытие в Тарту конгресса финно-угорских народов омрачила ситуация с представителями России

За два месяца до конгресса Ассоциация финно-угорских народов России выпустила заявление, в котором официально отказалась от участия, объяснив своё решение тем, что конгресс пытается вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации и ее граждан.

В итоге, пять крупных народов финно-угорского мира, а именно удмурты, марийцы, мордовцы, пермяки и ханты, проживающие в России, сегодня в конгрессе не участвуют.

"Два ингерманландца сегодня задержаны в пограничном пункте Ивангорода. Были проведены допросы, после чего их отправили назад. Очевидно, что это не случайность. Россия действительно ограничивает свободу передвижения людей", — сообщил советник конгресса Яак Прозес.