Новости Эстонии
16.06.2021, 21:24

Малое предприятие одержало победу над гигантом Eesti Post

 
Shutterstock
Прошлой осенью компания Eesti Post обратилась к владельцу домена postiindeks.ee (фирме Optimeeri OÜ) и, мотивируя тем, что у Eesti Post на этот популярный домен имеется преимущественное право, потребовала его себе. На сегодняшний день Комиссия доменных споров приняла решение — оставить заявление AS Eesti Post без удовлетворения. Популярная поисковая система postiindeks.ee будет и в дальнейшем помогать людям в поиске почтовых индексов и руководитель проекта надеется, что Eesti Post будет руководствоваться решением Комиссии доменных споров и откажется от борьбы за домен postiindeks.ee.

Postiindeks.ee принадлежит фирме Optimeeri OÜ с 2014 года, и на ней уже много лет работает популярная поисковая система почтовых индексов Эстонии. Доменом заинтересовалась государственная компания Eesti Post и пожелала забрать домен, объясняя это преимущественным правом перед малым предприятием, хотя у Eesti Post нет совпадающего с доменом товарного знака или коммерческого названия, сообщает пресс-служба Optimeeri OÜ.

Член правления Optimeeri OÜ Руслан Гогин надеется, что Eesti Post отнесется с уважением к решению Комиссии доменных споров.

Присяжный адвокат Triniti Маарья Пилд отметила: ”Решением Комиссии доменных споров мы довольны, оно отражает предыдущую практику комиссии. Решение верное и справедливое”.

Комиссия Доменных споров в своем решении добавляет, что почтовые индексы - это не что-то такое, что принадлежало бы AS Eesti Post. На основании ст. 7 п. 27 и ст. 5 Системы адресных данных, ответственным обработчиком почтовых индексов является Земельный департамент и на основании закона о почте разрешение на деятельность оказывающему уникальные почтовые услуги выдается через публичный конкурс сроком на пять лет. Тем самым управление почтовыми индексами AS Eesti Post носит временный характер и никак не указывает на то, что почтовые индексы принадлежат заявителю.

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