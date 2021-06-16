ВИДЕО | Март Хельме назвал премьера Каю Каллас человеком с биполярным расстройством

"Господин председательствующий, можно ли каким-то образом проверить адекватность выступающего? По моему мнению, перед нами здесь выступает человек с биполярным расстройством, который не понимает, на какой позиции он сейчас находится, а также чего от него ждут и о чем спрашивают", — сказал Март Хельме в рамках вопроса "по процедуре".

Спустя получаса он еще раз повторил сказанное. "Я неимоверно рад, что мы инициировали этот вотум недоверия, потому что ваше выступление здесь, ваша совершенно неадекватная речь и ложь, которую вы постоянно повторяете, это биполярное расстройство, которое вы показываете…"

В то же время депутаты Рийгикогу от Социал-демократической партии Рийна Сиккут и Раймонд Кальюлайд в своих выступлениях указали на неуместность и недопустимость таких выражений в зале заседаний парламента.

Они упрекнули председательствовавшего на заседании Мартина Хельме в том, что он позволяет подобным образом выражаться и не использует предусмотренные регламентом работы Рийгикогу меры — вынесение замечания или выключение микрофона.

На ситуацию отреагировала в социальных сетях член правления Общества семейных врачей Эстонии Кармен Йоллер, по словам которой, нельзя использовать медицинский диагноз для оскорблений и издевательства над премьер-министром.