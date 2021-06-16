Вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас провалился

При голосовании вотум недоверия не нашел достаточной поддержки среди парламентариев: "за" проголосовали" 36 и против — 55 членов Рийгикогу.

Вотум недоверия был инициирован Эстонской консервативной народной партией (EKRE).

”Под руководством Каи Каллас правительство Партии реформ и Центристской партии за несколько месяцев свело на нет условия, созданные предыдущим правительством для развития экономики и повышения обороноспособности Эстонии. Правительство приняло ряд некомпетентных экономических и политических решений, которые наносят существенный урон эстонским предприятиям, развитию сельских районов и национальной безопасности ”, — говорилось в заявлении о вотуме недоверия.

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, сегодняшнее правительство не строит, а только разрушает и сводит на нет все достижения предыдущего правительства за два года.