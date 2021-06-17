Huawei MateBook 14: топовая графика и надежный аккумулятор как для работы, так и для отдыха

Екатерина добавляет, что топовая графика оценена по достоинству и любителями компьютерных игр, которые хотят вместо настольного компьютера использовать ноутбук. ”Видеокарта MateBook 14 позволяет играть слаженно, быстро и надежно. К тому же у этого экрана нет мешающих рамок, что означает больший визуальный охват выводимого изображения”, — описывает эксперт по технологиям Huawei 90-процентное соотношение экрана и корпуса, а также преимущества более высокого соотношения сторон 2K FullView-экрана — 3:2.

”Для разработки дизайнерских элементов у обычных пользователей есть выбор среди разных дизайнерских платформ, где инструменты для такой работы становятся проще и удобнее, так что на сегодня это не только сфера рекламных агентств. Поэтому пользователи все чаще интересуются тем, насколько хорошая в устройстве видеокарта, насколько яркие цвета и достаточно ли производительности”, — поясняет она.

Как отмечает Мишина, все более активный образ жизни предъявляет требования не только так сказать физическим данным компьютеров, но и их содержимому. Поэтому, по ее словам, все больше пользователей ищут устройства, которые подходят для обработки визуальных объектов и дизайнерских проектов, выдерживая нагрузку и сохраняя эффективность работы с объемным дизайнерским софтом, для которого необходима поддержка 100-процентной цветовой гаммы sRGB и экран высокого разрешения.

”MateBook 14 заметно отличается от других устройств того же класса своими графическими параметрами, и поэтому его выбирают многие пользователи”, — поясняет Екатерина. По ее словам, графика поддерживается процессором Intel® core™ i7-10510U 10 поколения и отдельной видеокартой NVIDIA® GeForce® MX250, которая обеспечивает чёткие цвета и позволяет также обрабатывать объемные дизайнерские файлы.

Как подтверждает руководитель по обучению Huawei Eesti Екатерина Мишина, уже вышедший на рынок Эстонии MateBook 14 встряхнул нишу ноутбуков своей особенно мощной технической составляющей, благодаря которой он может дать фору немалому числу устройств и высокого дорогого ценового класса.





14 часов просмотра видео без подзарядки



По словам технологического эксперта, и по части развития аккумуляторов ноутбуков бьются рекорды, поскольку ожидания потребителей по части все более редкой зарядки ставит такие задачи. ”Практически на примере MateBook 14 это означает, что если емкость аккумулятора доведена до 56 Вт-ч, то на одной зарядке можно подряд смотреть видео до 14 часов”, — приводит она пример и добавляет, что при этом быстрой получасовой зарядкой можно зарядить половину емкости аккумулятора.



Тонкий корпус и сверхлегкий вес



Сейчас в период отступления коронавируса и с приходом более активного летнего образа жизни потребителям важен не только надежный аккумулятор, но интерес пользователей, по словам Мишиной, направлен на те ноутбуки, которые легко носить с собой, тогда как функций устройства достаточно как для работы, так и развлечений.

”По этой части у Huawei MateBook 14 снова есть преимущество — его вес составляет всего 1,49 кг, а толщина корпуса — 15,9 мм. Благодаря этому компьютер удобно брать с собой как в офис и на дачу, так и в парк”, — рассказывает Мишина. Она добавляет, что при этом не сделано никаких уступок — в сверхтонком корпусе размещена вместительная память и мощный процессор.

”Скорее наоборот — у модели MateBook 14 до 16 GB оперативной памяти (RAM) и до 512 GB объем запоминающего устройства — то есть SSD-диска”, — поясняет она.

Мощная уникальная система охлаждения



Для того чтобы компьютер мог поддерживать свою работу даже в экстремальных условиях — будь то его работа на коленях пользователя или одновременная работа многих объемных программ — у модели MateBook 14 используется новый вентилятор с двойными лопастями Shark Fin 2.0. ”Эти лопасти установлены в виде буквы ”S”, чтобы увеличить поток воздуха и рассеивать тепло ощутимо быстрее, нежели в случае обычных вентиляторов. При этом данная мощная система работает довольно тихо”, — описывает Мишина.

Чтобы пользователь был уверен в выборе ноутбука, Екатерина Мишина рекомендует прежде всего прояснить для себя, для каких задач чаще всего будет использоваться это устройство и уже исходя из этого смотреть на мощность и дополнительные опции ноутбука. ”Для людей с подвижным рабочим графиком будет важна, например, возможность интеграции между компьютером и смарт-устройствами или же сенсорный экран, а для активных участников собраний определяющим станет, скорее, удобство пользования или качественная камера”, — поясняет она и добавляет, что все эти параметры есть у компьютеров MateBook.



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