По делу подозреваемого в шпионаже депутата латвийского Сейма задержан гражданин России

10 июня Сейм выдал депутата Яниса Адамсонса для уголовного преследования, а 11 июня суд Видземского предместья Риги применил арест в качестве меры пресечения. Также суд принял решение арестовать еще одного человека, и сейчас стало известно, что это некий гражданин России.

В течение семи дней решение может быть оспорено в Рижском окружном суде.

Служба государственной безопасности (СГБ) публично сообщило, что 9 июня был начат уголовный процесс о шпионаже в пользу России. В рамках уголовного процесса были произведены обыски и изъятие документов — в том числе, в здании Сейма и в доме самого Адамсонса.

В интересах следствия Служба госбезопасности в среду, 16 июня, от комментариев воздерживалась

В свою очередь, по информации издания Privātā Dzīve, Янис Адамсонс уже более года тяжело болеет.

15 июня правление партии "Согласие" распространило заявление, в котором говорится, что "мера пресечения, примененная по отношению к депутату Сейма Янису Адамсонсу, является несоразмерной, она нарушает его право на получение соответствующего лечения. Нам известно, что Я.Адамсонс в последнее время перенес несколько тяжелых операций и специальную терапию, несколько операций были запланированы на ближайшее время. Необеспечение в условиях заключения регулярной и тщательной медицинской помощи может подвернуть опасности жизнь Я.Адамcонса".