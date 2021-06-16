"Где этот чертов инвалид?" На Лаагна теэ сфотографировали автомобиль из "Операции Ы"

Судя по всему, изображенный автомобиль — мотоколяска СМЗ С-ЗА, прозванная "Моргуновкой", поскольку именно герой Евгения Моргунова по кличке Бывалый водил ее в легендарном фильме "Операция Ы и другие приключения Шурика", а фраза "Где этот чертов инвалид?" на долгие годы стала крылатой.

Длина этой машины составляла 2,6 метра, а ширина — 1,3, а масса была равна 425 килограммам. Вместимость топливного бака составляла 12 литров. Как подчеркивается, устройство было оборудовано силовой установкой от дорожного мотоцикла ИЖ-49 производительностью 8 лошадиных сил, который позволял автомобилю разогнаться до 60 км/ч.

Помимо всего прочего миниатюрная модель была оснащена рулевым реечным управлением и независимой подвеской. Отличием С-3А являлось наличие открытого кузова и отсутствие жесткой крыши. Ее функции выполнял кусок брезента, сообщает портал car.ru.

Автомобиль выпускался с 1958 по 1970 годы в подмосковном Серпухове. Всего был произведен 203 291 экземпляр.