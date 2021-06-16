В этом году среди выпускников столичных гимназий рекордное число медалистов. Названы ученики года 2020/2021

На традиционные праздничные приемы вице-мэра, которые прошли 15 и 16 июня в Какумяэ, в яхтенном порту Хавен, были приглашены руководители всех учебных заведений, а также гимназисты, среди которых в этом году рекордное количество медалистов. Всего в этом году в Таллинне 12-й класс в пятидесяти одной школе окончили 2996 учеников, из которых 235 серебряных медалистов и 223 золотых медалиста, из них выпускники тринадцати русских школ получили 72 золотых и 63 серебряных медали. В прошлом году серебряная медаль была у 186 учеников, а золотая — у 211.

Как отметил вице-мэр Вадим Белобровцев, большую гордость вселяет осознание того, что в Таллинне обучается так много талантливой молодежи.

”Если в Эстонии общее количество медалистов остается на низком уровне, то в Таллинне бросается в глаза совершенно обратная ситуация — более 15% таллиннских абитуриентов заканчивают школу или гимназию с золотой или серебряной медалью, — сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. — Можно с радостью сказать, что наши выпускники далеко пойдут, ведь перед ними теперь открыты практически все двери не только в Эстонии, но и по всему миру. В очередной раз мы можем отметить, что уровень столичного образования по-прежнему очень высок и улучшился даже во время коронакризиса”.

Титула ”ученик года 2020/2021” удостоены Александр Бедицкий (Таллиннский ыйсмяэский русский лицей), Калиста Красс (гимназия Густава Адольфа), Эва-Лотта Кийбус (Таллиннская общая гимназия), Хенри Пихельгас (Таллиннская мустамяэская гимназия), Катрин Глория Хейн (Таллиннская паэская гимназия), Оливер-Маркус Рейманн (Школа Рокка-аль-Маре), Олле Ильмар Яама (Ваналиннаская образовательная коллегия), Роман Золотарев (Таллиннская кесклиннаская русская гимназия), Туули Хансон (основная школа Каламая) и Уку Гросс (Ваналиннаская образовательная коллегия).