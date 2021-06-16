Мужчина, ранивший в Нарве в ходе разбойных нападений женщину, получил приговор

Суд приговорил подсудимого к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. Поскольку процесс шел в упрощенном порядке, то срок обвиняемому снизили на треть: мужчина должен будет отбыть за решеткой два года и 10 месяцев.

"По мнению прокуратуры, для ранее не наказывавшегося в уголовном порядке мужчины это будет достаточной мерой, чртобы он оценил тяжесть содеянного и в будущем вел себя законопослушно", — прокомментировал приговор вируский окружной прокурор Прийт Хейнсоо.

Напомним, что 21 апреля за короткое время в полицию поступило два сообщения о том, что в Нарве совершено разбойное нападение на два магазина с угрозой применения холодного оружия.

В 17.40 полиция получила тревожное сообщение о разбойном нападении на магазин проспекта Кангеласте. В магазин зашел мужчина, который, скрыв свое лицо и подойдя к кассе, потребовал от продавщицы денег, угрожая при этом ножом. Женщина отказалась отдавать мужчине деньги, после чего он покинул место происшествия.

Через час в полицию поступило еще одно сообщение о попытке разбоя на улице Пушкина, где нападавший также угрожал продавщице ножом и, не получив деньги, нанес женщине ножевое ранение и попытался скрыться. Однако сделать это нападавшему помешал случайный прохожий, а также вскоре прибывший на место происшествия полицейский патруль, который задержал мужчину в качестве подозреваемого.

Между двумя попытками ограбления мужчина успел сменить одежду, но полицейские установили, что эти два случая связаны между собой.

Продавец магазина на улице Пушкина, 57-летняя женщина, получила при нападении повреждения и была доставлена в больницу. К счастью, ее травма оказалась не опасной для жизни.