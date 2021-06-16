DELFI В ЖЕНЕВЕ | Михкельсон: Путин добился встречи с Байденом, потому что угрожал Украине войной

"Встреча — большая победа для Путина, но может стать большой сложностью для президента США", — сказал Михкельсон. По его словам, сам факт проведения саммита — большая победа российского президента. "Вспомним, что он добился ее, угрожая Украине войной".

"Байден должен будет дать ответ на непростые вопросы о том, как он стал разговаривать на сложные темы с человеком, которого назвал "убийцей", — сказал депутат эстонского парламента.

Михкельсон признал, что у США нет сейчас ясной политики в отношении России, скорее главный соперник США — Китай, поэтому не стоит ожидать от сегодняшних переговоров крупных прорывов.