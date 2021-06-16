Футзал Беларуси: Витэн невозможно остановить?

Уже исторически сложилось так, что главные матчи чемпионата Беларуси начинаются на стадии полуфиналов, в которых между собой бьется неизменная четвёрка лидеров последних лет – оршанский ВИТЭН, минская «Столица» и гомельские ВРЗ и БЧ. Никто не смог изменить этот расклад и в этом году, кажется, что разбить этот квартет уже невозможно.

В паре ВИТЭН – БЧ действующие чемпионы были явными фаворитами – оршанцы провели максимально ровный сезон, сумели преодолеть один раунд Лиги чемпионов, победив болгарский «Черно Море» (7:0), а также достойно выглядели против казахстанского «Кайрата» (3:5). Впрочем, БЧ приложил все усилия для того, чтобы серия не выглядела формальностью, по крайней мере, в первых двух матчах гомельчане уступили с минимальным отрывом (3:4 и 2:3). В третьем же матч попытка сыграть против ВИТЭНа «от ножа» сыграла с ними дурную шутку: 6:1 к перерыву, и итоговые 11:4 на табло к концу встречи. Таким образом, оршанцы уложились в минимальное количество матчей и заработали несколько дополнительных дней отдыха перед решающей серией.

То же самое нельзя сказать о победителе другой полуфинальной серии – ВРЗ и «Столица» выдали максимальную по продолжительности серию из пяти матчей, отдав немало сил и эмоций. Все началось в Гомеле, где командам не хватило двух таймов для определения победителя, и хозяева склонили чашу весов в свою сторону лишь благодаря точным ударам в серии послематчевых пенальти (4:3, пен. 5:4). О волевом характере игроков «Столицы» известно давно, поэтому сенсацией их победа в родных стенах не стала – 1:0, и паритет в серии был восстановлен. Переломным моментом в серии, казалось, стал третий матч, в котором «Столица» сумела добиться выездной победы (5:3) и сделала широкий шаг по направлению к финалу. Минчане имели возможность завершить серию на родном паркете, но ВРЗ буквально «на зубах» выгрыз победу в тяжелейшем матче (2:1), сравняв счёт в серии. Кажется, что именно четвёртый матч в Минске стал определяющим в этом противостоянии: гомельчане получили серьёзное психологическое преимущество после столь важной гостевой победы и сумели дожать «Столицу» в решающей пятой встрече. Уверенная победа 5:2 отправила ВРЗ в пятый финал за последние пять лет.