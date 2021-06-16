Футзал Беларуси: Витэн невозможно остановить?
Уже исторически сложилось так, что главные матчи чемпионата Беларуси начинаются на стадии полуфиналов, в которых между собой бьется неизменная четвёрка лидеров последних лет – оршанский ВИТЭН, минская «Столица» и гомельские ВРЗ и БЧ. Никто не смог изменить этот расклад и в этом году, кажется, что разбить этот квартет уже невозможно.
В паре ВИТЭН – БЧ действующие чемпионы были явными фаворитами – оршанцы провели максимально ровный сезон, сумели преодолеть один раунд Лиги чемпионов, победив болгарский «Черно Море» (7:0), а также достойно выглядели против казахстанского «Кайрата» (3:5). Впрочем, БЧ приложил все усилия для того, чтобы серия не выглядела формальностью, по крайней мере, в первых двух матчах гомельчане уступили с минимальным отрывом (3:4 и 2:3). В третьем же матч попытка сыграть против ВИТЭНа «от ножа» сыграла с ними дурную шутку: 6:1 к перерыву, и итоговые 11:4 на табло к концу встречи. Таким образом, оршанцы уложились в минимальное количество матчей и заработали несколько дополнительных дней отдыха перед решающей серией.
То же самое нельзя сказать о победителе другой полуфинальной серии – ВРЗ и «Столица» выдали максимальную по продолжительности серию из пяти матчей, отдав немало сил и эмоций. Все началось в Гомеле, где командам не хватило двух таймов для определения победителя, и хозяева склонили чашу весов в свою сторону лишь благодаря точным ударам в серии послематчевых пенальти (4:3, пен. 5:4). О волевом характере игроков «Столицы» известно давно, поэтому сенсацией их победа в родных стенах не стала – 1:0, и паритет в серии был восстановлен. Переломным моментом в серии, казалось, стал третий матч, в котором «Столица» сумела добиться выездной победы (5:3) и сделала широкий шаг по направлению к финалу. Минчане имели возможность завершить серию на родном паркете, но ВРЗ буквально «на зубах» выгрыз победу в тяжелейшем матче (2:1), сравняв счёт в серии. Кажется, что именно четвёртый матч в Минске стал определяющим в этом противостоянии: гомельчане получили серьёзное психологическое преимущество после столь важной гостевой победы и сумели дожать «Столицу» в решающей пятой встрече. Уверенная победа 5:2 отправила ВРЗ в пятый финал за последние пять лет.
Таким образом, золотые медали разыграют ВИТЭН и ВРЗ – этот финал станет повторением прошлогодней решающей серии. Тогда оршанцам потребовались все пять матчей, чтобы завоевать титул, уже совсем скоро мы узнаем, как будет на этот раз. Очевидно, что ВИТЭН является фаворитом главной серии сезона, но удастся ли им подтвердить этот статус на паркете – большой вопрос.