Eesti Raudtee: в Хаапсалу поезда вновь пойдут в 2026

Как сообщил изданию Forte технический директор Eesti Raudtee Арво Смилтиньш, компания планирует завершить в начале 2022 года все проектные работы и затем приступить к непосредственному строительству.

Если все пойдет по плану, то ветка до Ристи будет готова не позже 2024 года. Сейчас на поезде можно доехать до Турба. Правительство выделило в декабре на строительства отрезка Турба — Ристи 34 млн евро из Европейского фонда перезапуска экономики.