Сколько стоит лимузин, на котором Путин приехал на встречу с Байденом?
Линейку машин бренда Aurus проекта "Кортеж" представили ещё на Московском автосалоне-2018, а впервые он появился на публике во время инаугурации президента России. Разработкой автомобиля занимается научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.
Название Aurus образовано начальными слогами слов Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия). По сообщению ТАСС, модели бренда названы в честь кремлёвских башен — ”Сенат”, ”Арсенал” и ”Комендант”.
Основные характеристики лимузина:
- Длина — 6,6 м
- Ширина — 2 м
- Высота — 1,7 м
- Вес — 6,5 т
- Двигатель — 4,4 л
- Цилиндры — 8
- Мощность — 598 л. с. (439,83 кВт)
- Коробка передач — 9-ступенчатая, автоматическая
- Привод — полный
- Максимальная скорость — 250 км/ч
- От 0 до 100 км/ч — 6 секунд
Стоимость лимузина в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Усовершенствованную модель можно приобрести за 22 миллиона (примерно 250 000 евро).
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