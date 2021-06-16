Сколько стоит лимузин, на котором Путин приехал на встречу с Байденом?

Линейку машин бренда Aurus проекта "Кортеж" представили ещё на Московском автосалоне-2018, а впервые он появился на публике во время инаугурации президента России. Разработкой автомобиля занимается научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.

Название Aurus образовано начальными слогами слов Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия). По сообщению ТАСС, модели бренда названы в честь кремлёвских башен — ”Сенат”, ”Арсенал” и ”Комендант”.

Основные характеристики лимузина:

Длина — 6,6 м

Ширина — 2 м

Высота — 1,7 м

Вес — 6,5 т

Двигатель — 4,4 л

Цилиндры — 8

Мощность — 598 л. с. (439,83 кВт)

Коробка передач — 9-ступенчатая, автоматическая

Привод — полный

Максимальная скорость — 250 км/ч

От 0 до 100 км/ч — 6 секунд



Стоимость лимузина в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Усовершенствованную модель можно приобрести за 22 миллиона (примерно 250 000 евро).

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.