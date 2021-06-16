За рубежом
16.06.2021, 15:14

Сколько стоит лимузин, на котором Путин приехал на встречу с Байденом?

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Лимузин Владимира Путина
Лимузин Владимира Путина
Владимир Путин прибыл на саммит на служебном автомобиле — бронированном лимузине Aurus-412312 ”Сенат”.

Линейку машин бренда Aurus проекта "Кортеж" представили ещё на Московском автосалоне-2018, а впервые он появился на публике во время инаугурации президента России. Разработкой автомобиля занимается научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ.

Название Aurus образовано начальными слогами слов Aurum (лат. золото) и Russia (лат. Россия). По сообщению ТАСС, модели бренда названы в честь кремлёвских башен — ”Сенат”, ”Арсенал” и ”Комендант”.

Основные характеристики лимузина:

  • Длина — 6,6 м
  • Ширина — 2 м
  • Высота — 1,7 м
  • Вес — 6,5 т
  • Двигатель — 4,4 л
  • Цилиндры — 8
  • Мощность — 598 л. с. (439,83 кВт)
  • Коробка передач — 9-ступенчатая, автоматическая
  • Привод — полный
  • Максимальная скорость — 250 км/ч
  • От 0 до 100 км/ч — 6 секунд


Стоимость лимузина в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Усовершенствованную модель можно приобрести за 22 миллиона (примерно 250 000 евро).

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