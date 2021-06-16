ГАЛЕРЕЯ | Peugeot представил в Эстонии свои самые мощные серийные модели

Обладая реальной суммарной мощностью в 360 л.с. за счет комбинации двух электродвигателей и двигателя внутреннего сгорания, двух видов энергии и полного привода, новые модели 508 и 508 SW PEUGEOT SPORT ENGINEERED обеспечивают оптимальное тяговое усилие и эффектный разгон с максимальным крутящим моментом в 520 Н·м.