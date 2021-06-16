Голос из прошлого: сегодня ночью на автозаправку в Мустамяэ было совершено разбойное нападение

Также полицейские задержали еще троих мужчин, которые поздним вечером 4 июня напали на сотрудницу заправочной станции в на ул. Кивимурру и забрали из кассы 90 евро.

Сегодня примерно в 3 часа ночи Центру тревоги сообщили, что в помещение заправочной станции на Таммсааре теэ зашел мужчина с похожим на оружие предметом, угрожал сотруднице и забрал более 100 евро наличными.

Полиция отреагировала на вызов наивысшего приоритета девятью патрулями. Рядом с местом происшествия остановили легковой автомобиль и задержали водителя, 25-летнего мужчину. Пассажир сбежал и пытался избавиться от вещественных доказательств, сбрасывая с себя одежду, пробегая через разные дворы. Патрули Ляэне-Харьюского и Кесклиннаского отделений полиции, Таллиннского кордона, а также патруль кинологов со служебной собакой Кару (на фото) пресекли этот побег и задержали подозреваемого примерно в 4 часа. Оба мужчины наказывались раньше в уголовном порядке за разные преступления.

Вчера и позавчера полиция задержала и троих мужчин, подозреваемых в совершении разбойного нападения на заправочную станцию на ул. Кивимурру в Таллинне. 4 июня около полуночи в Центр тревоги поступило сообщение, что в помещение заправочной станции на ул. Кивимурру зашли двое мужчин, напали на сотрудницу, сбили ее с ног и забрали из кассы 90 евро наличными. Третий мужчина ждал грабителей во дворе у заправочной станции. После этого мужчины сбежали. На данный момент полиция задержала в качестве подозреваемых 29-летнего, 30-летнего и 31-летнего мужчин. Все они раньше наказывались в уголовном порядке за совершении краж.

По словам руководителя криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, в современном обществе нет места таким преступлениям. "Эстония — безопасная страна и на улицах Таллинна также безопасно. Ограбления заправочных станции — это голос из прошлого, в котором не было охранных систем и возможностей быстро реагировать, а жители не помогали полиции. После совершение разбойного нападения на хорошо освещенное место с камерами и активной посещаемостью остаться без наказания маловероятно. Полиция делает все от себя возможное, чтобы люди чувствовали себя защищенными и таких преступлений не совершалось”, — сказал Урмет Тамбре.