ВИДЕО | "После работы они общаются с нашими девушками”. Депутат от EKRE назвал курьеров Bolt "неграми"

Каскпейт рассказал историю о том, как однажды, идя из дома в Рийгикогу, он подсчитал встретившихся ему по пути велокурьеров Bolt: "Их было 7 или 8. Можно сказать, что все они были негры. Для меня это поразительно. После работы они обязательно общаются с нашими девушками, потому что темных девушек я здесь не видел. Какова цель вашего правительства в этой области? Заключается ли она в том, чтобы наш народ в будущем потемнел или как?"