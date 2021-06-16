ВИДЕО | "После работы они общаются с нашими девушками”. Депутат от EKRE назвал курьеров Bolt "неграми"
Каскпейт рассказал историю о том, как однажды, идя из дома в Рийгикогу, он подсчитал встретившихся ему по пути велокурьеров Bolt: "Их было 7 или 8. Можно сказать, что все они были негры. Для меня это поразительно. После работы они обязательно общаются с нашими девушками, потому что темных девушек я здесь не видел. Какова цель вашего правительства в этой области? Заключается ли она в том, чтобы наш народ в будущем потемнел или как?"
В ответ на это Каллас в первую очередь сказала, что за подобное высказывание депутат Европарламента в свое время был оштрафован.
По словам Каллас, произнесенное Уно Каскпейтом слово оскорбительно. "Его использование в стенах Рийгикогу неуместно", — подчеркнула премьер-министр.
"Если у нас есть курьеры Bolt and Wolt, то это, вероятно, связано с тем, что люди пользуются этими услугами", — добавила Кая Каллас.