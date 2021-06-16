Знаковая сделка: ведущая эстонская IT-компания продана международной платежной платформе

Присоединение 110 ИТ-инженеров из Icefire к Checkout.com ускорит разработку различных функций и основных продуктов компании, что позволит клиентам Checkout.com расширить свою глобальную деятельность и быстрее осуществлять платежи.

За последний год спрос на платежные решения Checkout.com утроился, это стало самым стремительным ростом за всю историю существования компании. Поставщик платежных решений помогает глобальным компаниям быстро и плавно осуществлять платежи, что помогает им улучшить качество обслуживания клиентов и получить доход. Среди клиентов Checkout.com есть несколько ведущих европейских компаний, таких как Klarna, Revolut и Wise.

”Благодаря растущей популярности электронной торговли рост Checkout.com ускорился за последние 12 месяцев. Мы запустили несколько новых продуктов, в том числе решение Payouts, которое позволяет продавцам беспрепятственно переводить деньги на банковские счета и дебетовые карты по всему миру”, — сказал Отт Кауквер, технический директор Checkout.com, добавив, что компания по прежнему предвидит быстрый рост в этом секторе и количество работников планируется увеличить в этом году на 60%.

”Разработчики Icefire присоединятся к глобальным командам Checkout.com, а таллиннский офис станет вторым по величине девелоперским центром после штаб-квартиры в Лондоне”, — сказал Отт Кауквер. Клиенты Checkout.com также получат выгоду от этих инвестиций благодаря дополнительным знаниям. Многие крупные технологические компании с эстонскими корнями, такие как Wise, Monese и Bolt, уже используют платформу Checkout.com.

”За последние 18 лет компания Icefire накопила выдающийся опыт в создании сложных модулярных финансовых систем, и этот опыт поможет Checkout.com достигнуть цели по предоставлению лучших платежных решений для предприятий”, — добавил Кауквер.